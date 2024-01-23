"26 ثانية من الرعب" من مصر.. حادث مروّع على طريق دائري المريوطية والأمن يكشف التفاصيل (فيديو)

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل واقعة حادث مروع وقع في أعلى طريق دائري المريوطية.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة اصطدام سيارة نقل مقطورة بعدد من السيارات أعلى طريق دائري المريوطية، بأن اختلال عجلة القيادة سبب الحادث.

وكشفت التحريات أن سيارة النقل أصطدمت بـ8 سيارات أخرى بعد انحراف الطارة، وتسبب الحادث في سقوط 3 سيارات "ملاكي وميكروباص ونقل محملة بالمواشي"، من أعلى الطريق الدائري.

المريوطية من شوية ... لطفك يارب pic.twitter.com/0Qy83JImJS — Tofy™ † (@Tofitom) January 23, 2024

وذكرت التحريات أن الحادث تسبب في إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، كما تحفظ الأمن على سائق سيارة النقل المتسببة في الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه.

إقرأ المزيد

من جهتها، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف على الفور إلى محل البلاغ، حيث تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بعدد من السيارات، ما تسبب في إطاحة 3 سيارات "ميكروباص، وملاكي، ونقل محملة بالمواشي".

وتسبب الحادث في تعطل حركة المرور، وسقوط 5 مصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

المصدر: "الشروق"