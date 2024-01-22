الكويت.. مقطع فيديو متداول لمشاجرة في المطار والسلطات تتحرك (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو يظهر مشاجرة في مطار الكويت الدولي، فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا في هذا الشأن، وسط تفاعل من النشطاء.

وفي بيان لها، قالت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في الداخلية الكويتية عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس":: "بشأن ما تم تداوله عبر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن مشاجرة في مطار الكويت الدولي وظهور أحد منتسبي وزارة الداخلية، توضح الإدارة أنه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة".

وأضافت أنه يتم "اتخاذ كافة العقوبات الانضباطية والإجراءات اللازمة".

عساكم على القوة والله يعطيكم العافية💐 — Abu Nasser (@meb3dal7oooooom) January 22, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية، مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل مطار الكويت الدولي.

في حين تفاعل نشطاء على منصة "إكس"، مع تغريدة الوزارة، حيث علق أحدهم قائلا: "قواكم الله … تطبيق القانون وزيادة التوعيه مهمه جدا"، وأضاف آخر: "عساكم على القوة والله يعطيكم العافية".

وزارة الداخلية:

تفتح تحقيق عاجل في واقعة المشاجرة في مطار الكويت الدولي .#وزارة_الداخلية#مطار_الكويتpic.twitter.com/ZI37lwR6Di — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 22, 2024

المصدر: RT