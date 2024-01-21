في مشهد صادم.. مصرع رئيس شركة خلال احتفال "اليوبيل الفضي" بطريقة مأساوية (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "صادم" يظهر اللحظات الأخيرة لرئيس شركة تكنولوجيا وهو يسقط من ارتفاع 15 قدما ويلقى مصرعه خلال حفل الذكرى السنوية لشركته.





وأبان مقطع الفيديو، الرئيس التنفيذي لشركة "Vistex" لإدارة الإيرادات، "سانجاي شاه"، وهو يسقط على خشبة المسرح من صندوق معلق كان قد ركبه ضمن عرض احتفالي بمرور 25 عامًا على تأسيس فرع لشركته في الهند.

وأفادت شبكة NDTV بأن سانجاي شاه توفي جراء الحادث الغريب الذي وقع عندما انهار قفص حديدي كان يحمله هو ورئيس الشركة فيشواناث راجو داتلا، أثناء عرض غير تقليدي.

وركب كل من شاه وداتلا فيما يبدو القفص الحديدي المخصص للعروض والمعلق على ارتفاع كبير، ولسوء الحظ، انكسرت السلسلة الحديدية التي تدعم القفص من جانب واحد، مما أدى إلى سقوطهما ووفاة سانجاي شاه، بينما لا يزال داتلا في حالة خطيرة.

Tragedy Strikes #Vistex Silver Jubilee: CEO #SanjayShah dies, president injured as iron cage collapses at celebrations pic.twitter.com/vVwk11X0Wz — The Times Of India (@timesofindia) January 20, 2024

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المصدر: NDTV + RT