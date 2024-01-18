تحت دوي المدافع وطلقات الرصاص.. مباراة كرة قدم في الخرطوم وسط جماهير شعبية (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مباراة كرة قدم تحت دوي المدافع وطلقات الرصاص أقيمت بملعب سداسيات في ضاحية بري شرقي الخرطوم.

وأبان مقطع الفيديو تركيز اللاعبين وانفعال الجمهور وتعليقاتهم مع المباراة المُثيرة غير آبهين للمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها.

يذكر أن بري تحتل موقعا استراتيجيا عند المدخل الشرقي للقيادة العامة للجيش بالخرطوم، كما تمثل الطريق إلى مطار الخرطوم الدولي من جهة الشرق.

وقد اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 بعد توتر دام أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في قوات الجيش، فيما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

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المصدر: RT