غضب بعد تداول فيديو تحرش مقيمين بسائح في المدينة المنورة.. والأمن السعودي يصدر بيانا (فيديو)

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على 4 مقيمين عرب بعد تداول فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بسائح في المدينة المنورة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة في بيان، إنه تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ظهروا في محتوى مرئي يتحرشون بآخر في محل تجاري.

شرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على (4) مقيمين لتحرشهم بآخر. pic.twitter.com/8f1BZ0NbEU — الأمن العام (@security_gov) January 17, 2024

وأشار المتحدث إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وفجر الفيديو المتداول موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر تحرش 4 أشخاص بسائح ملامحه أسيوية، ليرد عليهم: "لا حبيبي حرام حرام".

شرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على (4) مقيمين لتحرشهم بآخر. pic.twitter.com/8f1BZ0NbEU — الأمن العام (@security_gov) January 17, 2024

المصدر: RT