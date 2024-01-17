مطربة داغستانية تتعرض لانتقادات بسبب لباسها المثير

تعرضت المطربة الداغستانية "أشيرا" لانتقادات من قبل بعض سكان داغستان بعد أدائها لأغنية على المسرح وهي ترتدي فستانا قصيرا.

وتبعا لقناة "SHOT" على تليغرام فإن المطربة ظهرت على المسرح وهي تغني باللغة الأوارية مرتدية فستانا قصيرا، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الناس في داغستان، ووجهوا انتقادات لها بسبب لباسها.

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وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة وهي تغني على المسرح، فقام بعض رواد الصفحات بالتعليق على المقطع، إذ وصفوها بأنها "راقصة تعري"، واتهمها آخرون بإهانة اللغة الأوارية، وتساءل بعضهم لماذا يمنع السياح في داغستان من الظهور في الأماكن العامة بالسراويل القصيرة في الوقت الذي تظهر فيه المطربة بمثل هذا الزي!. ومن جانبها ردت الفنانة على التعليقات "بأنها مقتنعة مرة أخرى بجمال جسدها".

ومن جانبه طالب مساعد محافظ محج قلعة، بولاش تشانكالايف أسرة الفنانة بالتأثير عليها.

المصدر: Telegram/SHOT