الأمن السعودي يوقف 8 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية بمنطقة تبوك (فيديو)

قبض الأمن العام السعودي على 8 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء مشاجرة جماعية بسبب خلاف بينهم في محطة للوقود، وتمت إحالتهم جميعا إلى النيابة العامة.

وذكر الأمن العام السعودي في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك، قبضت على 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم في محطة وقود".

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك تقبض على (8) أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم. pic.twitter.com/sir3lyN9hj — الأمن العام (@security_gov) January 12, 2024

وقال الأمن السعودي: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وظهرت في الفيديو الذي أرفقه الأمن السعودي مع الخبر، مشاهد لمشاجرة بين مجموعة أشخاص وبعدها مشاهد لهم وهم موقوفون في قبضة الجهات المختصة.

المصدر: RT