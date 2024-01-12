مصر.. مسؤول يتقاضى رشوة أمام المحكمة

كشف موقع "القاهرة 24" تفاصيل قضية فساد كبرى في مصر متهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان و5 آخرون.

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وطلب المتهم الحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة ماركة أودي، لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات، من خلال استغلال نفوذه ومنصبه الوظيفي، لصالح رجال أعمال، وهي القضية المتهم فيها 5 آخرون، حيث طلب تسلم الرشوة أمام محكمة القضاء العالي في القاهرة لإبعاد الشبهات عنه.

وأكدت التحريات أن طلب المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عطايا على سبيل الرشوة، من المتهم الثالث بواسطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه النصراب، وقاعة تدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلى الجمعية المشار إليها، وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها.

وبمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهمين، تم رصد مكالمات أكدت التحريات، وطلب المتهم الأول مبلغ 3 ملايين و750 ألف جنيه من المتهمين الثالث والرابع بواسطة المتهم الثاني والمتهمة السادسة، للمقابل المشار إليه، وأخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة على دفعات بلقاءات جمعت المتهمين بمحافظة القاهرة بدأها بلقاء أمام دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد باعتباره مكان لن يتم الشك بأمره بعيد عن الشبهات، ولقاء آخر بأحد البنوك، ولقاء ثالث أمام أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

وتضمنت الرشوة ابتياع المتهمة السادسة سيارة من طراز أودي بتاريخ 17 سبتمبر 2023 للمتهم الأول بمبلغ مليون و100 ألف جنيه من ضمن وقائع الرشوة.

المصدر: القاهرة 24