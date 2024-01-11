نائبة أمريكية تسقط في المحظور: ترامب حرض على "الانتصاب" (فيديو)

وقعت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال في خطأ، عندما زعمت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "يحرض على الانتصاب".

جاء تعليق جايابال أثناء نظر اللجنة القضائية بمجلس النواب في قرار من شأنه، في حالة إقراره، أن يؤدي إلى إجراء تصويت كامل في مجلس النواب حول ما إذا كان سيتم اتهام هانتر بايدن بازدراء الكونغرس لتحديه أمر الاستدعاء كجزء من تحقيق مجلس النواب لعزل الرئيس بايدن.

وقالت: "أعتقد أننا جميعا غاضبون من أشياء كثيرة، ولكن إذا كنا سنتحدث عن أشياء شنيعة حدثت أو أشياء لم تحدث أبدا، فلنتحدث عن حقيقة أن الرئيس ترامب حرض على الانتصاب".

وسرعان ما أدركت جايابال ما قالته، وبدأت تضحك وقالت: "ربما هذا أيضا"، وصححت نفسها قائلة: "الرئيس حرض على التمرد".

يذكر أن الكلمتين متشابهتان في اللفط باللغة الإنجليزية erection (انتصاب)، وinsurrection (تمرد).

المصدر: RT