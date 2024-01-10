السعودية.. الأمير الوليد بن طلال يثير تفاعلا بفيديو مع حفيدته (فيديو)
AFP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو لطيف للأمير الوليد بن طلال وهو يلاحق حفيدته على دراجة هوائية في مدينة العلا.
وتداول رواد منصة "إكس" وصفحات مقطع الفيديو، حيث يظهر الأمير وهو يقود الدراجة بسرعة ليلحق بسيارة الغولف، وبعدما اقترب منها مد يده ليلمس يد حفيدته، التي كانت في جولة ترفيهية.
حنية الأمير الوليد بن طلال مع أحفاده ❤️— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 9, 2024
pic.twitter.com/mtlPRGy9ZA
وتفاعل رواد منصة "إكس" مع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "أحس علاقته فيهم مرة حلوة..ما شاء الله تبارك الله"، وأضاف آخر: "جدهم لاحظت حنون عليهم دايم يلعب معهم".
المصدر: RT