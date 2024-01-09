السعودية..اصابة لأمير خالد بن عبد الله بوعكة صحية ودخوله المستشفى على إثرها
كشف حساب "أخبار آل سعود KSA" المختص بـ"أخبار ومناسبات وصور الأسـرة المالكة آل سعود والشيوخ والحكام عموما" عن إصابة الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز بوعكة صحية.
وكتب حساب "أخبار آل سعود KSA" في منصة "إكس": "يرقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في المستشفى إثر وعكة صحية الحمد الله على السلامة، ونسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويلبسه لباس الصحة والعافية".
يـرقـد صاحب السمو الملكي الأمـيـر— أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) January 9, 2024
خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
في المستشفى إثر وعكة صحية
الحمد الله على السلامة ، ونسأل الله
أن يشفيه ويعافيه ويلبسه لباس
الصحة والعافية ..#جدةpic.twitter.com/HWFAu7GTpT
وتفاعل رواد منصة "إكس" مع هذا المنشور، حيث أعربوا عن تمنياتهم بالشفاء للأمير خالد بن عبد الله، وتمنوا له دوام الصحة والعافية.
المصدر: RT