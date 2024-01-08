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السعودية..الأمن العام يصدر بيانا بشأن القبض على شخصين ظهرا في فيديو مشاجرة واعتداء على 3 نساء

مجتمع

السعودية..الأمن العام يصدر بيانا بشأن القبض على شخصين ظهرا في فيديو مشاجرة واعتداء على 3 نساء
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أصدر الأمن العام السعودي بيانا بشأن مشاجرة وقعت في مدنية الطائف، عقب انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة.

وأوضح الأمن السعودي في بيانه أن شرطة محافظة الطائف قبضت على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء على 3 نساء في مكان عام.

وأشار إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهة المختصة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع بيان الأمن السعودي، حيث أثنوا على جهد قوات الأمن، وقال أحدهم معلقا: ﷲ يقويكم كم نفتخر فيكم"، وأضاف آخر: "يستاهلون".

في حين كان قد انتشر مقطع فيديو للمشاجرة، أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل، حيث تساءل البعض عن السبب، فيما عبر العديد عن أسفهم لما رأوه.

السعودية..الأمن العام يصدر بيانا بشأن القبض على شخصين ظهرا في فيديو مشاجرة واعتداء على 3 نساء

المصدر: RT

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