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السعودية..السيارات "تحلق" في جازان بسبب "مطب صناعي" (فيديو)

مجتمع

السعودية..السيارات
Sputnik
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يظهر مركبات تطير أمتاراً في الهواء وأخرى تتلف بسبب مطب صناعي في بلدة المضايا بمركز الحكامية بجازان.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو استعرض موثقه المركبات التي تعرضت للتلف بسبب المطب الصناعي وتوقفت على جانبي الطريق.

وقال موثق المقطع معلقا:" خذوا حذركم يا شباب"، فيما انتشر الفيديو على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

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