اليابان.. الآلاف يزورون المعبد الرئيسي للبلاد في يوم رأس السنة الجديدة (فيديو)

في أول أيام السنة الجديدة، زار آلاف الأشخاص ضريح ميجي شنتو في العاصمة اليابانية طوكيو، الذي يعتبر المعبد الرئيسي للبلاد.

وساهم الطقس الدافئ حيث تبلغ درجة الحرارة في العاصمة اليابانية حوالي 11 درجة - في الحضور الكبير لمجمع المعبد الواقع على مساحة شاسعة من المنتزه في منطقة شيبويا.

من بين أولئك الذين توافدوا إلى ميجي ليس اليابانيون فقط، بل والعديد من الأجانب أيضا، بعد أن ألغت اليابان عام 2023 جميع قيود الدخول المتعلقة بكوفيد-19.

ونظرا للتدفق الكبير للزوار، اتخذت إجراءات أمنية مشددة في في محيط ميجي، حيث اصطف الناس في طوابير طويلة، وهم ينتظرون، حسب التقليد، فرصة لرمي العملات المعدنية أسفل المعبد وليطلبوا من الآلهة شيئا في المقابل.

ويعتقدون أنه من المهم ليس أن تقول في ذهنك اسمك فحسب، بل وأن تذكر العنوان الدقيق أيضا، حتى لا تحقق الآلهة عن طريق الخطأ رغبة شخص آخر يحمل نفس الاسم.

وضريح ميجي مخصص لروح الإمبراطور ميجي الذي حكم في أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20 وأجرى إصلاحات كبيرة في اليابان، وزوجته الإمبراطورة شوكن.

المصدر: "تاس"