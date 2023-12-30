وسط ذهول المارة.. شاب يحاول الانتحار بالقفز من فوق تمثال إبراهيم باشا وسط القاهرة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمواطن يعتقد أنه سوداني حاول الانتحار قفزا من أعلى تمثال إبراهيم باشا في ميدان الأوبرا وسط العاصمة القاهرة.

وكشف الفيديو قيام شاب يُعتقد أنه من الجنسية السودانية بإلقاء نفسه من فوق تمثال إبراهيم باشا، محاولا الانتحار وسط ذهول وصدمة المارة بوسط القاهرة.

وتمكن المارة من نقل الشاب إلى المستشفى حيث تبين إصابته بكسور وكدمات.

هذا وفحصت أجهزة الأمن المصرية الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أن الشاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويعاني من اضطرابات نفسية، ولم يتسبب في إصابة أحد من المارة بمكروه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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المصدر: RT + وكالات