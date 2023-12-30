 
مباشر

وسط ذهول المارة.. شاب يحاول الانتحار بالقفز من فوق تمثال إبراهيم باشا وسط القاهرة (فيديو)

مجتمع

وسط ذهول المارة.. شاب يحاول الانتحار بالقفز من فوق تمثال إبراهيم باشا وسط القاهرة (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wp92

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمواطن يعتقد أنه سوداني حاول الانتحار قفزا من أعلى تمثال إبراهيم باشا في ميدان الأوبرا وسط العاصمة القاهرة.

وكشف الفيديو قيام شاب يُعتقد أنه من الجنسية السودانية بإلقاء نفسه من فوق تمثال إبراهيم باشا، محاولا الانتحار وسط ذهول وصدمة المارة بوسط القاهرة.

وتمكن المارة من نقل الشاب إلى المستشفى حيث تبين إصابته بكسور وكدمات.

هذا وفحصت أجهزة الأمن المصرية الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أن الشاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويعاني من اضطرابات نفسية، ولم يتسبب في إصابة أحد من المارة بمكروه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

إقرأ المزيد
التحقيقات الأولية تكشف سبب الوفاة الجماعية لـ
التحقيقات الأولية تكشف سبب الوفاة الجماعية لـ"أسرة كاملة" بالشرقية شمال مصر

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا