صحيفة: جامعة أمريكية تطرد مستشارها لتصويره زوجته في لقطات إباحية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجلس أمناء جامعة ويسكونسن قام بطرد المستشار الجامعي جو غاو بعد ظهوره في مقاطع فيديو إباحية مع زوجته.

وذكرت الصحيفة أن مجلس الأمناء، أوقف جو غاو عن العمل وتم فصله من منصبه بسبب قيامه بتصوير مقاطع فيديو إباحية لزوجته.

A University of Wisconsin chancellor who appeared in pornographic videos with his wife was fired https://t.co/GbEB4Vx1iphttps://t.co/GbEB4Vx1ip — The Wall Street Journal (@WSJ) December 29, 2023

وقال مستشار الجامعة غاي روثمان: "في الأيام الأخيرة، علمنا بتصرفات محددة قام بها الدكتور غاو تسببت في ضرر كبير لسمعة الجامعة. كانت أفعاله مثيرة للاشمئزاز".

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاطع الفيديو المذكورة، ظهرت على إحدى القنوات في يوتيوب، وفيها ظهر غاو وهو يقوم مع زوجته بإعداد الأطباق مع نجوم السينما الإباحية في فيلم للكبار فقط.

ونوهت المقالة بأن رئيس الجامعة وزوجته، ذكرا أسماءهما علنا في مقاطع الفيديو المشبوه.

وأكدت الصحيفة، أنه تم تعيين بيتسي مورغان، للعمل كمستشارة مؤقتة بعد إقالة غاو.

من جانبه، شجب غاو ما حدث معه، مضيفا أنه لم يتحدث أبدا عن جامعته خلال الشريط ولم يذكر منصبه، وأن طرده من العمل ينتهك حقه في حرية التعبير.

في وقت سابق، اندلعت فضيحة في الولايات المتحدة بعد نشر فيديو إباحي مع مثليين جنسيا تم تصويره في قاعة الاجتماعات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

المصدر: نوفوستيِ