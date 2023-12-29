 
مباشر

صحيفة: جامعة أمريكية تطرد مستشارها لتصويره زوجته في لقطات إباحية

مجتمع

صحيفة: جامعة أمريكية تطرد مستشارها لتصويره زوجته في لقطات إباحية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wozx

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجلس أمناء جامعة ويسكونسن قام بطرد المستشار الجامعي جو غاو بعد ظهوره في مقاطع فيديو إباحية مع زوجته.

وذكرت الصحيفة أن مجلس الأمناء، أوقف جو غاو عن العمل وتم فصله من منصبه بسبب قيامه بتصوير مقاطع فيديو إباحية لزوجته.

وقال مستشار الجامعة غاي روثمان: "في الأيام الأخيرة، علمنا بتصرفات محددة قام بها الدكتور غاو تسببت في ضرر كبير لسمعة الجامعة. كانت أفعاله مثيرة للاشمئزاز".

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاطع الفيديو المذكورة، ظهرت على إحدى القنوات في يوتيوب، وفيها ظهر غاو وهو يقوم مع زوجته بإعداد الأطباق مع نجوم السينما الإباحية في فيلم للكبار فقط.

ونوهت المقالة بأن رئيس الجامعة وزوجته، ذكرا أسماءهما علنا في مقاطع الفيديو المشبوه.

وأكدت الصحيفة، أنه تم تعيين بيتسي مورغان، للعمل كمستشارة مؤقتة بعد إقالة غاو.

من جانبه، شجب غاو ما حدث معه، مضيفا أنه لم يتحدث أبدا عن جامعته خلال الشريط ولم يذكر منصبه، وأن طرده من العمل ينتهك حقه في حرية التعبير.

في وقت سابق، اندلعت فضيحة في الولايات المتحدة بعد نشر فيديو إباحي مع مثليين جنسيا تم تصويره في قاعة الاجتماعات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

المصدر: نوفوستيِ

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا