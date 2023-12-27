 
مباشر

السعودية.. تفاعل كبير على مواقع التواصل مع مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان ومفتي عام المملكة ـ فيديو

مجتمع

السعودية.. تفاعل كبير على مواقع التواصل مع مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان ومفتي عام المملكة ـ فيديو
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/womw

وثق مقطع فيديو زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء للمفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.


ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر مقطع فيديو يبين الأمير محمد بن سلمان وهو يلقي التحية على المفتي قائلا: "السلام عليكم "، حيث رد المفتي السلام وكان يهم للقيام من مكانه، لكن ولي العهد رفض قائلا: استرح استرح يا شيخ".
وأظهر مقطع الفيديو الأمير محمد ين سلمان وهو يقبل رأس المفتي العام، ويطمئن عليه قائلا: "كيف أمورك الله يسلمك طمني عنك؟" حيث قال الشيخ عبد العزيز في رده: "كيفك طيب؟" ليرد ولي العهد: الحمد لله، على ما تحب الله يسلمك".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "رفع الله قدر سمو سيدي ولي العهد الأمين، ولا يُستغرب هذا "النُبل" منه - سلمه الله تعالى من كُل سوءٍ ومكروه - تجاه سماحة الوالد المُفتي حفظه الله"، وأضاف آخر: "الله يرفع قدر سمو سيدي ولي العهد الأمين، على هذا الوصل غير المستغرب منه حفظه الله تجاه سماحة الوالد المُفتي عبدالعزيز آل الشيح متعه الله بالصحة والعافية".

السعودية.. تفاعل كبير على مواقع التواصل مع مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان ومفتي عام المملكة ـ فيديو

إقرأ المزيد
"وين شايبنا المخضرم؟".. بن سلمان يقدم فريق عمله بطريقة طريفة (فيديو)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا