وفاة رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان

توفي أمس الثلاثاء، إسحق ارازي، رئيس الطائفة اليهودية في لبنان التي لا تعد أكثر من 30 شخصا تقريبا، وفق ما نقلت "فرانس برس" اليوم الأربعاء عن مصدر من عائلته ومحامي الطائفة.

وأوضح المحامي باسم الحوت لوكالة "فرانس برس" قائلا: "لقد توفي الثلاثاء ودفن في اليوم نفسه" في المقبرة اليهودية في بيروت... إسحق ارازي (80 عاما) الذي كان يتولى منصب رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان.

وانخفض عدد أفراد الطائفة اليهودية في لبنان المعترف بها كإحدى الطوائف الـ18 على مر السنوات، حيث تراجع عددها من 22 ألف شخص قبل الحرب الأهلية (1975-1990) الى "حوالى ثلاثين شخصا"، اليوم بحسب المحامي.

ووفق المحامي أيضا، هاجر غالبية أفراد هذه الطائفة خلال الحرب الى الولايات المتحدة والبرازيل او إلى اوروبا خصوصا فرنسا أو إيطاليا، مضيفا: "لكنهم بقوا متمسكين بلبنان وكثيرون منهم يزورونه بانتظام".

وكان اسحق ارازي أشرف في مطلع الألفية على أعمال ترميم الكنيس الوحيد في بيروت الواقع في حي وادي أبو جميل التي كانت تسمى منطقة وادي اليهود.

وعبر في حديث مع وكالة فرانس برس عام 2009 عن "سرور كبير" ببدء عملية ترميم الكنيس الوحيد في بيروت، متابعا: "نأمل في أن تؤدي مبادرة ترميم الكنيس الى توسع الجالية اليهودية مجددا".

ودشن الكنيس عام 1926 وهو أحد أكبر الكنائس اليهودية في العالم العربي، لكنه تضرر خلال المعارك في وسط بيروت خلال الحرب الأهلية وتم نهبه.

المصدر: "فرانس برس"