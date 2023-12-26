التحقيقات الأولية تكشف سبب الوفاة الجماعية لـ"أسرة كاملة" بالشرقية شمال مصر

شهدت محافظة الشرقية المصرية حالة من الحزن بعد العثور على 6 أشخاص من أسرة واحدة جثثا هامدة بمنزلهم، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الوفاة حدثت نتيجة تسرب الغاز.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية شمال مصر تلقت إخطارا بورود بلاغ من مركز شرطة مشتول السوق بالعثور على زوجين وأطفالهما الـ4 متوفين داخل مسكنهم بمركز مشتول السوق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3741 إداري مركز شرطة مشتول السوق لسنة 2023، وجرى التحفظ على الجثمامين تحت تصرف النيابة العامة لإجراء المعاينة".

وقالت الأخت الكبرى للزوجة المتوفية، في تصريح صحفي لها، إن "والدتها حاولت الاتصال بشقيقتها المتوفية أكثر من مرة صباح يوم الوفاة ولكنها لم ترد على هاتفها وكذلك هاتف الزوج".

وأضافت الأخت مروة: "شعرت والدتي بالقلق، وخاصة بعدما اتصل بها أحد جيران شقيقتي يستعلم عن السبب وراء عدم فتح الزوج للمقهى الخاص به والموجود بجوار المنزل".

وتابعت:"ذهبت أنا وشقيقتي هيام لمنزلها وبوصولنا سمعنا صوت شاشة التلفزيون، حاولنا الطرق على الباب أكثر من مرة ولم يجبنا أحد، فاضطر نجل عمي إلى كسر زجاج الشباك فإذا بالأطفال ملقاة على الأرض جثثا هامدة، وقتها طلب منا نجل عمي الخروج فورا وأبلغ الشرطة".

وفور الإبلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، وسيارات الإسعاف على الفور إلى المكان لتبين من المعاينة العثور على "6 جثامين وهم لكل من: الزوج محمد. م ع، 37 عاما، والزوجة أسماء. ن.ط، 33 عاما، وأبنائهما الـ4: نورسين 12 عاما، عدي 10 سنوات، ريتال 6 سنوات، وكارما 3 سنوات، وهم جميعا جثث هامدة داخل منزلهم".

وأوضحت وسائل الإعلام أن "التحريات الأولية أشارت إلى حدوث الوفاة نتيجة اختناقهم جميعا بعد تسرب الغاز داخل المنزل، وأنه لا توجد على الجثامين أي إصابات ظاهرية أو آثار عنف، فيما جرى نقل الجثامين الـ6 إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت نقل الجثامين إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق وانتداب فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، قبل تشييعهم لمثواهم الأخير بمقابر العائلة بمركز مشتول السوق بعد صدور تصاريح الدفن".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT + وكالات