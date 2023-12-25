كرت شخصي لبوتين في مزاد علني (صورة)

أعلن فينيست تسيغانكوف خبير المزادات بمدينة بطرسبورغ الروسية بيع كرت شخصي للرئيس فلاديمير بوتين يعود لفترة عمله مستشارا إعلاميا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد، بمليوني روبل.

وأضاف تسيغانكوف: "لقاء مليوني روبل بيع الكرت، وكان وقت المزايدة طويلا، حوالي خمس دقائق، وهذا وقت طويل جدا بالنسبة للمزاد الذي توقف عند هذا المبلغ".

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وعلى الكرت أرقام هواتف بوتين مكتوبة بخط يده، ويعود الكرت إلى الفترة التي عمل فيها بوتين مستشارا للعلاقات الدولية لمجلس مدينة لينينغراد، بطرسبورغ حاليا.

وكتب على البطاقة: "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. مستشار العلاقات الدولية لرئيس مجلس النواب في مدينة لينينغراد".

وعمل فلاديمير بوتين مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد عامي 1990 و1991، عندما كان يرأسه رئيس مجلس مدينة لينينغراد أناتولي سوبتشاك.

ولد فلاديمير بوتين في 7 اكتوبر عام 1952 في مدينة لينينغراد.

وبعد أن أنهى دراسته في كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية عام 1975، التحق بوتين بجهاز أمن الدولة، حيث تم إيفاده إلى ألمانيا الشرقية وعمل هناك رئيسا لحرس السفارة السوفيتية بين 1985 و1990.

ومنذ عام 1990، عمل مساعدا لرئيس جامعة لينينغراد الحكومية للشؤون الخارجية، ثم مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد.

وترأس منذ يونيوعام 1991 لجنة العلاقات الخارجية في إدارة مدينة بطرسبورغ، كما عمل منذ عام 1994 نائبا لرئيس حكومة بطرسبورغ.

المصدر: تاس