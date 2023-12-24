مصر.. قرار قضائي جديد في قضية طفلتي المصعد

قرر قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة اليوم الأحد تجديد حبس متهمين اثنين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بمساعدة أب في خطف طفلته بمدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على المتهمين، بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع أثناء مساعدة والد الطفلتين بخطفهما وتخديرهما داخل مصعد بمدينة نصر.

وكشف الفحص الأمني أن والدة الطفلتين مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة تقدمت ببلاغ للقسم يتضمن أخذ طليقها، وهو محاسب في إحدى الدول وبصحبته آخرون، إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان بصحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

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وأوضحت الداخلية المصرية في حسابها على منصة "إكس" أنه بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة بصحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وأعلنت الداخلية أنها تمكنت من ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو برفقة والد الطفلتين والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وأقر الشخصان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وقالت الداخلية المصرية إنها اتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

المصدر: البيان