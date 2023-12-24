أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع، وانتهاء فترة السماح المحددة لها مسبقا.

وفي التفاصيل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع، ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارا من اليوم، وانتهاء فترة السماح المحددة لها مُسبقا، وذلك استمرارا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة أن التوطين يشمل مهن المبيعات بنسبة %15، ومن أبرز المهن: "مدير مبيعات - مدير مبيعات تجزئة - أخصائي مبيعات - مدير مبيعات جملة - أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات - مندوب مبيعات".

وبينت الوزارة أن التوطين يشمل مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرزها:" -مدير مشتريات - مندوب مشتريات - مدير عقود - أخصائي مناقصات - أخصائي مشتريات".

كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى بنسبة 35%، ومن أبرز المهن: "مدير إدارة مشاريع - أخصائي إدارة مشاريع - مدير مشاريع - أخصائي مكتب إدارة المشاريع - مدير مشروع الاتصالات - مدير مشروع لخدمات الأعمال".

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى أنها "ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين"، وتشمل:

- دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.

- دعم التدريب والتأهيل وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.

- إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

هذا وأصدرت الوزارة دليلا إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

المصدر: "واس"