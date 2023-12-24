بيانات للداخلية السعودية بشأن تنفيذ إعدامات اليوم الأحد

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد 3 بيانات منفصلة بشأن تنفيذ حكم الإعدام بـ 3 مدانين، بينهم أجنبية ارتكبت جريمة مروعة.

وجاء في بيانات الداخلية أن مواطنا يدعى صلاح العازمي اقدم على قتل زوجته، وذلك بنحرها بسكين، وإخفاء جثمانها، بسبب خلاف بينهما، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته".

وتابع البيان أنه "نظرا لبشاعة الجريمة.. فقد تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر.. وتم تنفيذ الحكم اليوم الأحد بمنطقة الرياض".

وفي بيان آخر، قالت الداخلية السعودية أن مواطنا سعوديا يدعى مشعل مبقوم أقدم على قتل مشعل الدوسري بإطلاق النار عليه، بسبب خلاف بينهما، وتعاطي الحشيش المخدر، وقيادة السيارة تحت تأثير المسكر".

وتابع البيان أنه جرى إحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه صك يقضي الحكم بقتله قصاصا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر، وقد تم تنفيذ الحكم بالجاني اليوم الأحد بمنطقة الرياض".

وفي بيان ثالث قالت الداخلية السعودية أن وافدة بنغلادشية الجنسية تدعى، ليبي ليبي أختر، على قتل مواطن سعودي يدعى عودة الشمري بغرض السرقة، وذلك بسكب مادة بترولية حول فراشه وإشعال النار فيه أثناء نومه، ما أدى إلى وفاته".

وبعد التحقيق معها وإحالتها للجهات المختصة، "صدر بحق الجانية صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، وتم الحكم بقتلها حدا لقتلها المجني عليه غيلة وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجانية اليوم الأحد بمنطقة حائل".

المصدر: "واس"