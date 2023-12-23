السعودية.. شرطة القصيم تصدر بيانا بشأن مقطع فيديو أثار غضبا عارما (فيديو)

أصدرت شرطة منطقة القصيم في السعودية مساء يوم السبت بيانا بشأن واقعة مشاجرة واعتداء بأحد الأماكن العامة.

وفي التفاصيل، وثق مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، قيام شاب بصفع إمرأة خلال مشاجرة بينهما في مكان عام، وسط المارة.

وأظهر المقطع رد فعل المرأة التي صرخت في وجهه عندما قام بصفعها، وسرعان ما تدخل جميع المتواجدين في المكان وقاموا بإبعاده عنها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول للمشاجرة والاعتداء بأحد الأماكن العامة، فإن الجهات الأمنية باشرت الحادثة في حينه ، وتم تحديد أطرافها ، وجار استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للجهات المختصة.

شرطة منطقة القصيم تباشر حادثة مشاجرة واعتداء في مكان عام - في حينه - وتحدد هوياتهم وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم.



pic.twitter.com/9ypnmzJDsk — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) December 23, 2023

وأثار مقطع الفيديو غضبا لدى رواد مواقع التواصل، حيث كتب أحدهم: "متأكد أن بداخله كان يعتقد أنه قوي و شجاع بتصرفه المستفز والمخجل هذا..أتمنى نسمع تم القبض في أسرع وقت"، فيما كتب أحدهم معلقا: "مو هي اللي مدت يدها قبل ولا؟"

وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، شاب قام بصفع إمرأة مسنة في مكان عام، وسط المارة.

وأظهر المقطع، رد فعل المرأة التي صرخت في وجهه عندما قام بصفعها، وسريعًا ما تدخل جميع المتواجدين في المكان وقاموا بإبعاده عنها.

وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن أسباب الخلاف الذي جعل الشاب يتصرف بهذه… pic.twitter.com/ZmeIUgb2N2 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) December 23, 2023

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المصدر: RT