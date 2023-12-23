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السعودية.. شرطة القصيم تصدر بيانا بشأن مقطع فيديو أثار غضبا عارما (فيديو)

مجتمع

السعودية.. شرطة القصيم تصدر بيانا بشأن مقطع فيديو أثار غضبا عارما (فيديو)
Sputnik
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أصدرت شرطة منطقة القصيم في السعودية مساء يوم السبت بيانا بشأن واقعة مشاجرة واعتداء بأحد الأماكن العامة.

وفي التفاصيل، وثق مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، قيام شاب بصفع إمرأة خلال مشاجرة بينهما في مكان عام، وسط المارة.

وأظهر المقطع رد فعل المرأة التي صرخت في وجهه عندما قام بصفعها، وسرعان ما تدخل جميع المتواجدين في المكان وقاموا بإبعاده عنها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول للمشاجرة والاعتداء بأحد الأماكن العامة، فإن الجهات الأمنية باشرت الحادثة في حينه ، وتم تحديد أطرافها ، وجار استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للجهات المختصة.

وأثار مقطع الفيديو غضبا لدى رواد مواقع التواصل، حيث كتب أحدهم: "متأكد أن بداخله كان يعتقد أنه قوي و شجاع بتصرفه المستفز والمخجل هذا..أتمنى نسمع تم القبض في أسرع وقت"، فيما كتب أحدهم معلقا: "مو هي اللي مدت يدها قبل ولا؟"

السعودية.. شرطة القصيم تصدر بيانا بشأن مقطع فيديو أثار غضبا عارما (فيديو)
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المصدر: RT

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