السعودية..إحباط محاولتي تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاغون وأكثر من 6 آلاف غرام من مادة الشبو (فيديو)

أحبطت السلطات السعودية محاولتي تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاغون، وأكثر من 6 آلاف غرام من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة.

وتمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة والبطحاء من إحباط محاولتي التهريب عبر المنفذين، حيث أوضحت أنه في المحاولة الأولى تمكن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب 117210 حبات كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة بإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

وذكرت الهيئة أنه في المحاولة الثانية، تمكن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب 6170 غراما من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة داخل طفاية حريق في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وبينت أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذي الحديثة والبطحاء تحبط محاولتي تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاجون وأكثر من 6 آلاف جرام من مادة الشبو، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص

🔗| https://t.co/QFrNfEWeLXpic.twitter.com/sV2nbHquhn — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 22, 2023

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك "تحقيقا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات".

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ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية أو عبر البريد الإلكتروني أو الرقم الدولي، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

المصدر: "واس" + RT