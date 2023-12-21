اتهام حاخام إسرائيلي أمريكي شغل مناصب عليا بالتعليم بـ"إقامة علاقات جنسية" مع طلاب بالولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم اتهام حاخام إسرائيلي أمريكي بـ"إقامة علاقات جنسية" مع طلاب في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونون" بأنه "تم اتهام المعلم الإسرائيلي الأمريكي، الحاخام آري سيغال، من قبل المدرسة الأرثوذكسية التي كان يديرها سابقا في مدينة هيوستن الأمريكية، بـ "التفاعل جنسياً" مع الطلاب الذين شهدوا أنه أقام علاقة جنسية معهم".

وحسب الصحيفة، فإن "الحاخام سيغال، الذي يعيش في إسرائيل، يعمل حاليا كاتب عمود ومستشارا مستقلا للتخطيط الاستراتيجي في مؤسسات مختلفة، بما في ذلك وزارة الشتات في إسرائيل، وشغل في الماضي مناصب عليا في العديد من المؤسسات التعليمية الكبرى في الولايات المتحدة، بما في ذلك مدرسة يشيفا رامز في نيويورك".

وذكرت المدرسة أن التحقيق المستقل الذي أجرته تم فتحه بعد استفسارات كثيرة من الطلاب، وأنه سيتم رفع دعوى قضائية من قبل مكتب المحاماة التابع للمحقق، فيما رفض الحاخام سيجال الرد على هذه الاتهامات.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"