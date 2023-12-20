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هندي يقطع رأس زوجته بالسيف

مجتمع

هندي يقطع رأس زوجته بالسيف
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أفادت وسائل إعلامية هندية بأن رجلا في الخمسينيات من عمره في ولاية أوتار براديش الهندية، أقدم على قطع رأس زوجته باستخدام السيف، بعد أن استغرقت وقتا طويلا في إعداد الشاي.

وقال الرجل للشرطة التي ألقت القبض عليه بتهمة طعن زوجته حتى الموت، إنه عند حوالي الساعة 6 صباحا يوم الثلاثاء، طلب من زوجته إعداد الشاي لكن الأمر استغرق بعض الوقت.

ثم سألها عن سبب استغراق الأمر وقتا طويلا، وعندها سألته سبب صراخه، فقال إنه فقد صوابه.

ونقل عن ضابط قوله في تقرير لصحيفة "إنديان إكسبريس": "في نوبة غضب، أخرج السيف الموجود داخل المنزل وضربها عدة مرات على رأسها، مما أدى إلى وفاتها".

وقال نجل الضحية، إنه وشقيقته حاولا إيقاف والدهما لكنه هددهما أيضا، فما كان منه إلا أن اتصل بالشرطة وقدم شكوى.

المصدر: "تايمز أوف إنديا"

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