تداول فيديو مروع لخطف طفلتين في مصر ومطالب بتحرك عاجل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لم يتسن لـRT التأكد من صحته، لعملية خطف طفلتين من داخل مصعد في مبنى.

بلاغ للسيد النائب العام و السيد وزير الداخلية ... الفيديو ده اتشير علي جروب مدرسة بالإسكندرية فهل تم تحديد هوية الجناة ... هاتين الفتاتين ليس لهما نصير بعد الله سواكما @moiegy@EgyptianPPOpic.twitter.com/mN33v1fdez — إسكندراني♔AMR♔زملكاوي (@AmrHassan71) December 19, 2023

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وأثار الفيديو حالة من الغضب الكبيرة في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الجرأة في خطف الفتاتين من داخل المصعد برغم رصد كاميرات الفيديو لملامح وجه الخاطفين.

ويظهر مقطع الفيديو طفلتين داخل مصعد "أسانسير" إحدى البنايات، عندما توقف ودخل اثنان من الرجال وقاما بتخدير الفتاتين الصغيرتين، اللتين حاولتا المقاومة لكنهما لم تتمكنا من الإفلات وسقطتا مغشيا عليهما، فقام الرجلان بحمل الفتاتين وخرجا بهما من المصعد، والبعض زعم أن الواقعة حدثت في الإسكندرية.

وقال ناشر الفيديو: "بلاغ للسيد النائب العام والسيد وزير الداخلية ... الفيديو ده اتشير على جروب مدرسة بالإسكندرية فهل تم تحديد هوية الجناة ... هاتين الفتاتين ليس لهما نصير بعد الله سواكما".

المصدر: فيتو