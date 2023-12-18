استطلاع يكشف ارتفاع تكاليف عشاء عيد الميلاد للعائلات البريطانية!

كشف استطلاع سنوي أجرته مجلة Good Housekeeping، أن عشاء عيد الميلاد التقليدي قد يكلّف الأسر البريطانية زهاء 13% أكثر من العام الماضي، وفقا لـ"الغارديان".

وأظهر الاستطلاع أنه سيتعين على المتسوقين دفع ما لا يقل عن 33.08 جنيها إسترلينيا (42.30 دولارا) لإطعام ثمانية أشخاص.

إقرأ المزيد

وستكلف الوجبة هذا العام ما لا يقل عن 4.14 جنيها إسترلينيا للشخص الواحد، مقارنة بـ 3.67 جنيها إسترلينيا في عام 2022، وفقا للاستطلاع، الذي يحلل أرخص سعر ممكن لسلة مكونة من 11 مادة غذائية.

ويقال إن الارتفاع في التكلفة يقارب ثلاثة أضعاف معدل التضخم الإجمالي، الذي يبلغ 4.7٪. ومع ذلك، فإن الزيادة أقل بكثير من ارتفاع تكلفة عشاء عيد الميلاد بنسبة 35%، المسجل في عام 2022.

وقال ريتشارد كاينز، المحلل الرئيسي لشؤون الأغذية والمشروبات في المملكة المتحدة، من شركة أبحاث السوق Mintel: "تعكس الزيادة في سعر عشاء عيد الميلاد، ارتفاع معدل تضخم المواد الغذائية المستمر في عام 2023، والذي ظل عند 10% في أكتوبر".

وأشار كاينز إلى أن "تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب تأثير سوء الأحوال الجوية على ظروف النمو، ساهم في ارتفاع أسعار الخضروات الجذرية (كالبطاطس والجرز وغيرها)، ما أدى بلا شك إلى ارتفاع أسعار المأكولات التقليدية المفضلة لعيد الميلاد، وفقا للتقرير.

المصدر: RT