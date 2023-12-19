اتهام مرشح جمهوري أمريكي سابق بقطع رأس تمثال شيطاني!

اتُهم مرشح جمهوري سابق لعضوية الكونغرس، من ولاية ميسيسيبي، بارتكاب أعمال إجرامية لتدمير تمثال المعبود الوثني Baphomet في مبنى الكابيتول بولاية أيوا.

ويجادل عبدة الشيطان بأن رموزهم محمية بموجب دستور الولايات المتحدة.

وقالت إدارة السلامة العامة في ولاية أيوا يوم الجمعة، إنه تم إلقاء القبض على مايكل كاسيدي من لودرديل بولاية ميسيسيبي، يوم الخميس، ووجهت إليه تهمة الأذى الجنائي من الدرجة الرابعة بعد أن قطع رأس وأسقط تمثال على شكل رأس ماعز. ويواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 2560 دولارا في حالة إدانته.

🚨 Christian veteran BEHEADS and tears down the Satanic l Statue at the Iowa State Capitol pic.twitter.com/EVVxPGfFqa — Benny Johnson (@bennyjohnson) December 14, 2023

ويرتدي التمثال المذكور ثوبا قرمزيا وتحيط به شموع الصلاة، ويصوّر شخصية بجسد رجل ورأس ماعز يحمل نجمة خماسية. ويرتبط Baphomet عادة بالتنجيم والشيطنة، وقد تم إنشاء التمثال من قبل المعبد الشيطاني (Satanic Temple)، ويضم مجموعة دينية مسجلة استفادت من قواعد الدولة التي تسمح للعقائد المختلفة بعرض رموزها في مبنى الكابيتول خلال فترة عيد الميلاد.

إقرأ المزيد

وقال كاسيدي لموقع The Sentinel الإخباري المحافظ: "رأيت هذا التمثال التجديفي وشعرت بالغضب. قد يطلب العالم من المسيحيين أن يقبلوا خضوعا لإضفاء الشرعية على الشيطان، لكن لم يكن أي من المؤسسين يعتبر أن موافقة الحكومة على المذابح الشيطانية داخل مباني الكابيتول محمية بموجب التعديل الأول للدستور. ضميري أسير لكلمة الله، وليس للأوامر البيروقراطية. وهكذا تصرفت".

وكان المشرعون الجمهوريون والناشطون المسيحيون قد دعوا إلى إزالة التمثال قبل تدميره، لكن حاكمة ولاية أيوا كيم رينولدز، الجمهورية، أصرت على أنها ملزمة بالدستور الأمريكي لإبقائه في مكانه.

وقالت رينولدز، في بيان: "مثل العديد من سكان أيوا، أجد عرض المعبد الشيطاني في مبنى الكابيتول مرفوضا تماما. في مجتمع حر، أفضل استجابة للكلام غير المرغوب فيه هو المزيد من الكلام، وأنا أشجع جميع المؤمنين على الانضمام إلي اليوم في الصلاة في مبنى الكابيتول والتعرف على مشهد المهد الذي سيتم عرضه، السبب الحقيقي لهذا الموسم".

وعلى الرغم من أن Satanic Temple هو مجموعة دينية مسجلة، إلا أنه لا يشجع على عبادة الآلهة مثل Baphomet. أعضاؤها معظمهم من الملحدين الذين يقومون بحملات من أجل حكومة علمانية، ولقضايا ليبرالية مثل الإجهاض وحقوق المثليين.

المصدر: RT