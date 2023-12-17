أوغندا.. اعتقال رجل 110 أعوام قتل زوجته 109 أعوام لأنها رفضت "أداء واجباتها الزوجية"

اعتقلت الشرطة الأوغندية رجلا يبلغ من العمر 110 أعوام للاشتباه في قتل زوجته البالغة من العمر 109 أعوام، بعد رفضها النوم معه في نفس الغرفة وأداء واجبها الزوجي لتدهور حالتها الصحية.

وذكرت صحيفة "ديلي مونيتور" المحلية، مثلا عن تقارير السلطات المحلية: "الشرطة في مقاطعة نتونغامو ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 110 أعوام متهم بطعن زوجته البالغة من العمر 109 أعوام حتى الموت لأنها رفضت منحه واجبات زوجية".

ويذكر أنه عشية الحادثة اشتكت المرأة من شعورها بالإعياء وذهبت للنوم في غرفة أخرى، تاركة زوجها وحيدا، وفي الصباح شهد أحفاد الزوجين الهجوم الذي أدى إلى وفاة المرأة المسنة.

وبحسب الصحيفة، ورغم ثبوت أن الجريمة وقعت على أساس "رفض أداء الواجبات الزوجية"، إلا أن التحقيق في القضية مستمر.

المصدر: RT