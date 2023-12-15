فنانة مصرية تتراجع عن حديثها حول غلاء الأسعار في البلاد

تراجعت الفنانة المصرية لقاء الخميسي عن شكوتها من غلاء الأسعار عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" خلال الساعات القليلة الماضية.

إقرأ المزيد

وجاء حديث لقاء الخميسي بعدما أعربت عن استيائها من ارتفاع سعر زجاجة زيت الزيتون إلى أكثر من 1206 جنيهات.

وشاركت لقاء الخميسي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وقالت: "بخصوص تصريحات زيت الزيتون وإنه وصل لـ 1200 جنيها، أنا تواصلت مع الشركة وفيه فاتورتين جم، فاتورة جت خطأ وهي 1205 كنت فكراها لعبوة زيت واحدة ولكن اكتشفت إنه فيه خطأ 1300 على عبوتين زيت الأسعار لسة مغليتش وبعتذر عن الخطأ ده".

وكانت لقاء الخميسي، كشفت عن معاناتها بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بعد نشر شكوى عاجلة للمسؤولين حول ارتفاع سعر زيت الزيتون، مشيرة إلى أن ذلك يشكل صعوبة كبيرة على حياة الناس.

ونشرت لقاء الخميسي فيديو وقالت: "أنا عندي سؤال وأول مرة اتكلم في الموضوع ده هنروح على فين، لما زجاجة زيت الزيتون دي سعرها 1206 جنيه، إيه بقى بجد هو إيه اللي فاضل، يعني أنا ست ممنوعة من كل الزيوت، يعني نأكل بإيه مية، سيبكوا مني خالص بقية الحاجات بقا الناس عايشة إزاي، ارحموا الناس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية