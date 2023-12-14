شاب يطعن والده وجاره حتى الموت جنوب شرق الجزائر

شهدت ولاية الوادي جنوب شرق الجزائر، صبيحة اليوم الخميس، وقوع جريمة قتل بشعة ارتكبها شاب في مقتبل العمر، حيث طعن والده وجاره بسكين.

وذكرت صحيفة النهار الجزائرية، أن "الشارع المحلي لولاية الوادي اهتز صبيحة اليوم الخميس، على وقع جريمة شنعاء ارتكبها شاب في مقتبل العمر". فيما أوضحت أن "الجاني أقدم على قتل والده بواسطة ساطور. كما أقدم على طعن جاره بسكين ليرديهما جثتين هامدتين في عين المكان".

وفتحت عناصر الدرك الوطني بالولاية الجزائرية "تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الجريمة وحيثياتها".

هذا واستنكر الشارع والمجتمع المحلي هذه الحادثة التي تعد غريبة، وبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد المنطقة التي تقدس وتحترم مكانة الوالدين.

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المصدر: صحيفة النهار الجزائرية