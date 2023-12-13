السعودية.. رئيس "الأمر بالمعروف" يكشف عن رصد مخالفات شنيعة يقوم بها بعض الرقاة

كشف الرئيس العام لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في السعودية عبد الرحمن السند عن رصد مخالفات شنيعة يقوم بها بعض الرقاة.

وخلال مداخلة له مع برنامج "الراصد"، أوضح "السند" قائلا: "الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ومن مجال عملها، رصدت مخالفات شنيعة في مقام ومجال الرقية، سواء ما يتعلق بإحداث بدع في الرقية، أو وقوع الشرك في الرقية، أو المخالفات الأخلاقية، أو في الاعتداء على الناس بالضرب والصعق والأذية، وهتك أستار وأسرار أسر من خلال إنشاء عداوات".

وأضاف:" تجد أحد الرقاة يقول لشخص أنه سيرقيه، وأثناء ذلك يتخيل صورة شخص من أقاربه، وإن ظهرت له صورة شخص محدد فهذا الذي يكون أصابه بالعين أو السحر"، ما يتسبب في "النزاعات والاعتداءات".

فيديو | الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف د. عبد الرحمن السند: رصدنا مخالفات شنيعة يقوم بها بعض الرقاة من اعتداء وصعق وأذية وهتك للأسرار تسببت بنزاعات في الأسر#الراصدpic.twitter.com/1tHFMhC05g — الراصد (@alraasd) December 13, 2023

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المصدر: "الراصد"