الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وجاء في بيان الديوان الملكي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد الخميس الموافق 1 جمادى الآخرة 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"