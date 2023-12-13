الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
Sputnik
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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.
وجاء في بيان الديوان الملكي:
"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد الخميس الموافق 1 جمادى الآخرة 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
المصدر: "واس"