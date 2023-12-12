السعودية.."الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تؤكد متابعتها لبعض من يدعي "الرقية الشرعية" وتحذر...

أكدت الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في السعودية أنها تتابع ما يتم نشره لبعض من يدعي الرُّقية، محذرة من استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي.

وفي بيان صدر عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوضح المتحدث الرسمي تركي بن عبدالله الشليل، أن "الرئاسة العامة تتابع ما يتم نشره وتداوله، لبعض من يدعي الرقية الشرعية"، مشيرا إلى "خطورة استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي، وابتداع أفعال أو أقوال لم يثبت بها دليل شرعي، كاستحداث رقية معينة وتسميتها بأسماء ليس عليها دليل، أو الجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وغير ذلك مما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة".



وأشار الشليل إلى أن "الرئاسة العامة، وفق اختصاصاتها النظامية والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، تتخذ الإجراء النظامي في حق مثل هؤلاء"، مؤكدا في هذا الصدد على "ما ذكره العلماء في الرقية الشرعية، من وجوب أن تكون بكلام الله، وما صح وثبت من سنة النبي، وأن الأصل أن يرقي المسلم نفسه وأهله، فهي من جنس الدعاء، ودعاء المريض لنفسه وأهله أرجى في القبول".



وحذر من "باعة الوهم الذين يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم، ويستغلون الرقية للتكسب والتجارة".

المصدر: "الوطن" السعودية