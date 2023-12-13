السعودية.. وزير التعليم يطلب رفع مستوى التعليم في مادتي اللغة العربية والرياضيات (فيديو)

وجه وزير التعليم السعودي يوسف البنيان لرفع مستوى المهارات في التعليم خاصة في مادتي اللغة العربية والرياضات.

وخلال لقاء الوزير البنيان بمديري المدارس لتطوير العمل التعليمي في المدارس بالمملكة، وجه الوزير برفع مستوى المهارات في التعليم بالقراءة (اللغة العربية) والرياضيات لتعلقهما كأساس متين لجميع العلوم والمعارف والمهارات، وكذلك التركيز على القيم والمهارات والأنشطة الصفية واللاصفية.

ودعا إلى أهمية إعادة تشكيل العلاقة ما بين المدرسة والإشراف التربوي لتحقيق المزيد من التمكين المتدرج لمديري المدارس.

📌أبرز ماجاء في لقاء معالي #وزير_التعليم بمديري المدارس:

١- رفع مستوى المهارات في التعليم، خاصة الرياضيات واللغة العربية لتعلقها بجميع العلوم.

٢- الاهتمام بالأنشطة الصفية واللاصفية.

٣- تحفيز العمل بالمدرسة بمنظومة التكامل لتحقيق تمكين المدرسة.

٤- العمل بالشراكة مع إدارات… pic.twitter.com/pyTmJVy2Sf — عبدالرحمن الشراري (@Abd_alsharari_) December 12, 2023

المصدر: RT