"الغذاء أم الدفء".. دراسة: خيار صعب أمام البريطانيين في عيد الميلاد!

أفادت "الغارديان"، الأسبوع الماضي، نقلا عن بحث جديد أجرته National Debtline، أن أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة ستجبر الأسر البريطانية على شد أحزمتها في عيد الميلاد، هذا العام.

وتظهر البيانات أن حوالي 6.5 مليون شخص سيكافحون من أجل تدفئة منازلهم بشكل كاف خلال موسم العطلات، بينما سيتعين على 2.7 مليون شخص الاختيار بين شراء الطعام أو الهدايا.

ووفقا للتقرير، يخطط أكثر من 14 مليون مستهلك للحد من عدد الهدايا هذا العام، في حين قال 6 ملايين إنهم لا يستطيعون سوى شراء هدايا للأطفال.

وقال ديفيد تشيدل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمؤسسة Money Advice Trust، التي تدير National Debtline: "في عيد الميلاد هذا العام، من المتوقع أن تكون أزمة تكلفة المعيشة محسوسة أكثر من أي وقت مضى، حيث يكافح الملايين من الناس لتدفئة منازلهم ويعاني الكثيرون من مخاوف مالية".

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وأظهر البحث أن أكثر من 24 مليون بالغ في المملكة المتحدة يخططون لاستخدام الائتمان لدفع ثمن هدايا عيد الميلاد هذا العام. ومن بين هؤلاء، يعتزم 12 مليون شخص استخدام بطاقات الائتمان، في حين سيستخدم 4.7 مليون شخص قرض "اشتر الآن، وادفع لاحقا" لدفع ثمن المشتريات مع مرور الوقت.

وقال تشيدل، بحسب ما نقلت "الغارديان": "ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن التأثير طويل المدى الذي ستحدثه المتأخرات المتزايدة على الموارد المالية للأسر حتى عام 2024 وما بعده. بعد تفويت فرصة مساعدة الأشخاص المثقلين بالديون في بيان الخريف، نواصل الضغط على الحكومة لتقديم خطة "المساعدة في السداد" لمتأخرات الطاقة، وتوسيع صندوق دعم الأسر الذي يوفر دعما محليا بالغ الأهمية".

ومن المتوقع أن تتضخم ديون الأسر في المملكة المتحدة من المستوى الحالي البالغ 73 مليار جنيه استرليني (92 مليار دولار) إلى 151 مليار جنيه استرليني (190 مليار دولار) في عام 2026.

المصدر: RT