فيفي عبده تثير الجدل بتصريحات خلال عزاء ابنة فريد شوقي
أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل في تصريحات لها أثناء حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي مساء الخميس بمسجد الشرطة.
@waledgamal9 هي ايام سوده تعليق غريب لفيفي عبده في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي#اكسبلوووووررررررررررر_تيك_توك#السعوديه🇸🇦#وليد_جمال#دبي_امارات_شارقة_كويت_سعودية#الامارات_العربية_المتحده🇦🇪#وليد_جمال♬ الصوت الأصلي - waled gamal
قالت فيفي عبده في تصريحات مقتضب للكاميرات:" معنديش حاجة أقولها غير أيامنا سودة ومهببة وأشوفكوا بكره في عزاء تاني".
وظهرت فيفي عبده مرتين مؤخرا مستندة على ابنتها، الأولى لمواساة ريهام عبد الغفور في وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، والثانية في عزاء ناهد فريد شوقي.
ورحلت عن عالمنا المنتجة المصرية الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما، وذلك وفقا لما أعلنته زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.
ناهد فريد شوقي مواليد 25/12/1950 منتجة مصرية. وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية