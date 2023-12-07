مصر.. فنان مشهور يفاجئ الجمهور بزواجه من فنانة معتزلة

كشف الفنان سامح الصريطي تفاصيل زواجه من المطربة المعتزلة حنان، مشيرا إلى إتمام زيجتهما قبل شهر رمضان من العام الماضي.

إقرأ المزيد

وقال الفنان سامح الصريطي في تصريح لموقع "القاهرة 24": اتجوزت أنا وحنان من قبل رمضان اللي فات، ومحبناش نعلن عن حاجة إلا في الوقت المناسب، والجواز مش عيب ما دام قدام ربنا.

وحول موقفه من قرار اعتزال زوجته المطربة حنان لسنوات طويلة، رد سامح الصريطي: مبدخلش في قرارتها وحياتها الشخصية.. وهي حرة في قراراتها.. أنا اتجوزتها على موقفها.

والكثير لا يعرف بأن سامح الصريطي تزوج من قبل الفنانة الراحلة نادية فهمي وأنجب منها بنتين، وهما الفنانة ابتهال الصريطي وآية الصريطي، وظل الزواج بينهما لمدة 23 عامًا ثم انفصلا، إلا أنهما ظلا على علاقة جيدة.

بينما تزوجت المطربة حنان في حياتها 3 مرات، وزوجها الأول كان من الملحن خليل مصطفى، وأنجبت منه ابنها الأول هشام ثم انفصلا، بينما أنجبت من زوجها الثاني ابنتها أميرة.

وعلى جانب آخر، كشف سامح الصريطي مقاييس وأسباب رفضه المشاركة في بعض الأعمال الفنية التي تعرض عليه، حيث قال خلال تصريحات تليفزيونية، إنه دائما ما يعتز بالأعمال التي اعتذر عنها أكثر من الأعمال التي ظهر فيها، إذ إنه ومع تقدمه في السن يشعر بالمسؤولية بشكل أكبر.

وأضاف الفنان سامح الصريطي: في ذهني على طول الآية الكريمة: ألم تر كيف ضربَ اللهُ مثلًا كلمةً طيبةً كشجرةٍ طيبةٍ أصلُها ثابتٌ وفرعُها في السماءِ تُؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بإذنِ ربِّها، ورفضي للأعمال الفنية مقياسه وسببه أن بعض الأعمال تُقدَّم وتُصنع باستخفاف لمجرد مهنة أو عمل أو شغل به الكثير من الاستخفاف والاستسهال.

ويعد مسلسل الاختيار 2، من الأعمال التي تألق فيها سامح الصريطي، حيث عرض العمل في الماراثون الرمضاني 2021، بجانب العديد من الفنانين، أبرزهم: كريم عبد العزيز، أحمد مكي، وغيرهم من الذين أبدعوا في أدوارهم ونالوا إعجاب الجمهور.

المصدر: القاهرة 24