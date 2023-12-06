خريج ملياردير يتهم جامعة هارفارد بالتمييز ضد الذكور البيض

قال الملياردير بيل أكمان، خريج هارفارد، إن الجامعة "ضلت طريقها" وتمارس سياسة التمييز ضد الذكور البيض، وكذلك الرجال الآسيويين والهنود، الذين يُنظر إليهم أيضا على أنهم ناجحون.

وتصدر أكمان عناوين الصحف في أكتوبر، عندما دعا رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي، إلى الكشف عن أسماء الطلاب الذين وقعوا على رسالة تلوم إسرائيل "عن كل أعمال العنف التي تتكشف" في أعقاب هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

وقال الرئيس التنفيذي لـPershing Square Capital Management، إنه ينبغي القيام بذلك حتى يتمكن هو والمديرون التنفيذيون الآخرون من التأكد من عدم توظيف هؤلاء الأشخاص على الإطلاق.

وقال أكمان: "من الواضح أن المشاكل في جامعة هارفارد لا تتعلق فقط باليهود وإسرائيل. من الواضح تماما أن الذكور البيض المستقيمين يتعرضون للتمييز في التوظيف والتقدم في جامعة هارفارد. ويبدو أن هذا صحيح أيضا بدرجة أقل إلى حد ما بالنسبة للرجال الآسيويين أو من أصل هندي".

وأوضح الملياردير أيضا أن مثل هذه المعاملة غير العادلة تحدث لأن مكتب العدالة والتنوع والشمول والانتماء (OEDIB) بجامعة هارفارد "يرى العالم في إطار من الظالمين والمضطهدين، حيث تضم الطبقة الظالمة: الذكور البيض والآسيويين واليهود وغيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم ناجحون وأقوياء".

إقرأ المزيد

وقال إن التمييز في كلية Ivy League "غير قانوني، وضار للغاية بالقدرة التنافسية لبلادنا، وهو أمر بالغ الأهمية في عالم يعاني من الصراعات الجيوسياسية والاضطرابات المتزايدة".

ووفقا لأكمان، لا ينبغي لجامعة هارفارد أن تعطي تفضيلات لأي مجموعة، بل يجب أن تكون "مؤسسة للأفضل والأذكى لدينا، ويُدرّس على يد الأفضل والأذكى".

ودعم رجل الأعمال اتهاماته ضد الكلية بشهادات من أعضاء كبار لم يذكر أسماءهم في هيئة التدريس بجامعة هارفارد.

وقال أحدهم: "يتم تقديم الشعوب الأصلية على أنها بحاجة إلى العدالة والتعويضات. ويتم تقديم اليهود على أنهم أشخاص بيض. لذلك، من المقبول أن نكره إسرائيل واليهود لأنهم يعتبرون ظالمين".

ووصف آخر الكلية بأنها مكان "يشجع الاحتجاجات الصاخبة المليئة بالكراهية، ولكن حيث لا يستطيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب تبادل وجهات النظر التي تتعارض مع السرد المقبول في الحرم الجامعي".

وفي يوم الثلاثاء، من المقرر أن تدلي غاي ورؤساء عدة كليات أخرى بشهادتهم أمام الكونغرس الأمريكي بشأن مظاهر معاداة السامية في جامعاتهم وسط التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الحالي.

المصدر: RT