مصر.. وفاة ناهد فريد شوقي

رحلت عن عالمنا اليوم المنتجة المصرية الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما، وذلك وفقا لما أعلنته زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.

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كتبت آية عبر حسابها على "فيسبوك": "لا حول ولا قوة الا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمى التانية ناهد فريد شوقي، إن لله وإن إلية راجعون، صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

ناهد فريد شوقي مواليد 25/12/1950 منتجة مصرية. وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية