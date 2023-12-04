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مصر.. صور مروعة لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد حادث مصرعه

مجتمع

مصر.. صور مروعة لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد حادث مصرعه
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نشرت وسائل الإعلام المصرية صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور، والذي لقي مصرعه في حادث مروع عن عمر يناهز 81 عاما.

مصر.. صور مروعة لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد حادث مصرعه
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وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور جراء حادث سير

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف، ما أدى لاصطدام سيارة الفنان بالرصيف، وتعرضه هو وزوجته لعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وبعد نقل الفنان وزوجته إلى المستشفى أصيب بتوقف في عضلة القلب خلال محاولة إسعافه، وأعلن الأطباء وفاته.

كما تبين إصابة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور بعدة إصابات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد.

مصر.. صور مروعة لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد حادث مصرعه

وأشارت التحريات إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته، وستتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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