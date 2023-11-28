"قتل شقيقه بدهسه عدة مرات عمدا".. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة في منطقة الرياض.



وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم سلطان بن شبيب بن فدغوش المسعري الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل أخيه شتوي - سعودي الجنسية - وذلك بدهسه بالسيارة عدة مرات عمدا وعدوانا مما أدى إلى وفاته".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية السعودية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصا بالجاني سلطان بن شبيب بن فدغوش المسعري الدوسري - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445هجري الموافق 28 نوفمبر 2023 بمنطقة الرياض".

وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"