عزاء في رحيل آخر أشقاء الزعيم المصري جمال عبد الناصر (فيديو)

استقبلت أسرة الراحل عادل عبد الناصر شقيق الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر أمس الاثنين المعزيين الذين توافدوا على دار مناسبات مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

وشهد العزاء توافد العشرات من الشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء في عادل عبد الناصر، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد، بعد تعرضه لجلطة في المخ، ودفن بمقابر العائلة في الإسكندرية.

جدير بالذكر أن عادل عبد الناصر، هو أصغر أشقاء الرئيس المصري الراحل عبد الناصر، وكان يعمل في جامعة الإسكندرية أستاذا للتاريخ الحديث بكلية الآداب فيها.

وأشقاء الرئيس المصري الراحل هم: عز العرب، والليثى، وشوقي، ومصطفى، وحسين، ورفيق، وطارق، والأخير عادل.

المصدر: القاهرة 24