"هادا إلي".. تفاعل كبير مع فيديو جندي إسرائيلي يعزف على الغيتار

تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع فيديو متداول لجندي إسرائيلي يغني فرحا في شمال غزة، ويعزف على غيتار سرقه من منزل شاب فلسطيني.

وقال عازف الموسيقي الفلسطيني حمادة نصرالله، النازح إلى جنوب غزة هربا من القصف الإسرائيلي، إنه تفاجأ بالفيديو الذي راج مؤخرا، مشيرا إلى أنه أول ما شاهد الغيتار لاحظ الشبه الكبير مع غيتاره الذي أهداه إياه والده قبل أن يرحل عام 2014.

وعند التدقيق أكثر في المكان الذي تم تصوير الفيديو فيه، ولون الغيتار وعلاماته، أيقن الشاب أن الذكرى الوحيدة الباقية من أبيه، سرقها جندي إسرائيلي من منزلهم في شمال القطاع، الذي أجبروا على تركه جراء الغارات الإسرائيلية.

Hamada is a Palestinian singer from #Gaza. He shockingly posted a video of an #Israeli soldier playing on his guitar after stealing it. pic.twitter.com/yawBlKeoCa — Quds News Network (@QudsNen) November 24, 2023

وأول ما تبادر إلى ذهنه عند رؤية الغيتار جملة: "بدي ياه.. هادا إلي"، حيث قال:"أبي أهداني هذه الآلة منذ 15 سنة، وبعدما ما توفي والدي عقب حرب الـ 2014، أخذوا مني الشيء الوحيد الذي بقي عندي منه".

Israeli occupation soldiers loot & trash Palestinian homes in Gaza.

Zionists seem to have the kleptomania gene.



The STOLEN guitar, which, got destroyed, belongs to a Palestinian young man from Northern Gaza. It was his late father's gift to him long before October 7 operation pic.twitter.com/iNhjq6yZEE — Leila Hatoum (@Leila1H) November 25, 2023

واستنكر حمادة: "ألا يكفي أنهم يأخذون منا أحبتنا، بيوتنا، عائلاتنا، حتى موسيقتنا وذكرياتنا؟ أين هي حدود انتهاكاتكم".

وأثار فيديو الجندي الذي يدعى متان كوهين، موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل، حيث وصفوه النشطاء بالمستفز والمقزز.

Hamada “Palestinian singer” shockingly posted a video of an Israeli soldier playing on his guitar in #Gaza !!



An occupation that excels only in the market of death, destruction, and theft ! pic.twitter.com/c1G0fDfwAe — Nour Naim| نور نعيم (@NourNaim88) November 23, 2023

المصدر: RT