آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة (صور)

شارك آلاف الاشخاص في تظاهرات نظّمت السبت حول العالم لإدانة العنف ضد النساء وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة".

وقد نظّمت في اليوم الذي أطلقته الأمم المتحدة، مسيرات في أوروبا والأمريكتين.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي جو بايدن أن "آفة العنف المرتكب على أساس جندري تواصل التسبب لكثيرات بالألم والظلم"، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن "واحدة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم تتعرض للعنف الجسدي أو للاغتصاب أو للتلصّص في مرحلة ما من حياتها. إنه أمر مثير للغضب".

وأضاف: "خصوصا في مناطق النزاع، يعاني عدد لا يحصى من النساء والفتيات على أيدي جناة يمارسون العنف على أساس جندري ويستخدمون الاغتصاب سلاحا في الحرب"، متابعا: "نعرف ما هو على المحك: كلما وحيثما طال تهديد النساء والفتيات، يكون السلام والاستقرار أيضا مهدّدين".

وفي غواتيمالا، رصف متظاهرون شموعا لكتابة الرقم 438 وهو عدد النساء اللواتي قتلن إلى الآن في البلاد هذا العام.

وفي تشيلي، رفع متظاهرون صور ضحايا العنف ضد المرأة.

AP

وفي إيطاليا، تظاهر نحو 50 ألف شخص بحسب و"كالة الأنباء الإيطالية "في روما حيث أضيء مبنى الكولوسيوم التاريخي باللون الأحمر.

AP

وفي تركيا، تجمّعت في اسطنبول نحو 500 امرأة، وقد رُفعت لافتات كتب عليها "لن نلزم الصمت"، كما نظّمت تظاهرة في أنقرة.

AP

وفي فرنسا، احتشد آلاف الأشخاص في باريس وغيرها من المدن رافعين لافتات كتب عليها "كل ست دقائق يقع اغتصاب في فرنسا".

AP

AP

AP

AP

المصدر: "فرانس برس" + "أ ب"