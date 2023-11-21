مبعوث الرئيس الروسي السابق في أشهر أسواق مصر لاسترجاع ذكريات الستينيات (صور)

حرص المبعوث السابق للرئيس الروسي ألكسي فاسيلييف على زيارة أشهر أسواق مصر في منطقة الدقي والذي يدعى سوق سليمان جوهر، لاسترجاع ذكرياته في فترة الستينيات.

ويقول كبير المستشرقين الروس والمبعوث الشخصي السابق للرئيس الروسي إنه حرص طوال 30 عاما خلال زيارته القصيرة إلى مصر على زيارة سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي لشراء الفاكهة المصرية، مشيرا إلى سعادته بالعودة للمكان حيث كان يتردد عليه أيام التحاقه بكلية الآداب جامعة القاهرة في الستينيات حيث كان يسكن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة ويتردد على سوق سليمان جوهر لشراء احتياجاته من الطعام والفاكهة.

وعلق فاسيلييف على هذه الفترة قائلا إنها كانت تحمل أجمل الذكريات في مرحلة الشباب متذكرا كل الدعم من الأساتذة وزملائه المصريين، موضحا أنه تعمق في الحياة المصرية وأحب المطبخ المصري والأكلات المصرية الشهيرة من الفول والطعمية والكشري، متابعا: "ولا أنسى الأعياد القومية الكبرى بطقوسها الشرقية الجميلة وكذلك طقوس شهر رمضان الكريم والإفطار الجماعي الذي كنا حريصين عليه مع الأشقاء المصريين".

وعلق كبير المستشرقين الروس والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي على زيارته لمصر قائلا: "لا أصدق أن آخر زيارة لي إلى مصر كانت منذ 5 سنوات لأنني حريص على زيارتها على فترات متقاربة".

من جانبه، أشار شريف جاد مسؤول النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية إلى سعادته بمرافقة الشخصية التاريخية الكبيرة لهذه الجولة والتجول في الأماكن التي أحبها فاسيلييف في شبابه.

وقد تمتع فاسيلييف بروح الفكاهة في التعامل مع المصريين، كما لوحظ حبه الشديد لمصر وللمصريين وهو الآن يستعد لإصدار أحدث كتبه والتي تتناول الحياة في مصر.

المصدر: RT