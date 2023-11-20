"نبوس جزمة السيسي.. الناس بتتدبح في فلسطين".. فيديو يثير أزمة وضجة كبيرة في مصر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجة واسعة خلال الساعات الماضية بعد نشر شخص يدعى هاني صلاح، مقطع فيديو يتحدث فيه عن مزايا المعيشة في مصر في الوقت الحالي في ظل الأزمات العالمية.

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وتحدث الشخص المتواجد في الفيديو الذي ادعى البعض أنه عضو كبير في حزب مؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو حزب مستقبل وطن، عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر وقطاع غزة المحاصر، مستنكرا شكاوى بعض المواطنين من غلاء الأسعار في مصر، بينما يتم "دبح الناس" في فلسطين.

وقال الرجل الذي زعم العديد على مواقع السوشيال ميديا بأنه شخصية سياسية ونائب في البرلمان، في المقطع الذي ظهر فيه: "الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه من إيه؟ من ربنا أولًا ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي". وتابع "الأمن والأمان اللي الناس محرومين منه وفلسطين اللي الناس بتدبح فيها الناس اللي بتقول مش عارفين ناكل! لا ده انتو عايشين مرتاحين في ناس مش لاقيه ده"، على حد قوله.

كما أردف قائلا: "الراجل ماله ومال الأسعار.. ".

وفيما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم بين المصريين مع ادعاء أن صلاح كان عضوا في مجلس النواب عام 2022، عن حزب "مستقبل وطن"، تبين أن هذا الأمر غير صحيح.

وتبين أن صاحب الفيديو يملك مغسلة ملابس "دراى كلين" في مدينة الـ 6 من أكتوبر، ومحل "خياطة"، كما يدعي أنه يعمل سمسار عقارات، ويدير أولاده صالوني حلاقة للرجال في 6 أكتوبر باسم "نادي الرجال السري".

كما أثبت أنه ليس عضوا ولا نائبا في البرلمان، لاسيما أن أي انتخابات لم تجر في مجلس النواب سنة 2022، فآخر انتخابات في البلاد كانت عام 2020.

المصدر وسائل إعلام مصرية