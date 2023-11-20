إعلامية مصرية كبيرة ترد بسخرية على منتقديها: "عندي سرطان وهموت قريّب"

ردت الإعلامية المصرية الكبيرة نجوى إبراهيم، بسخرية على منتقديها موجهة لهم رسالة، موضحة أنها ترى العديد من الانتقادات التي توجه لها دون داع.

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وقالت نجوى إبراهيم، في برنامجها بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM: أنا أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا.. إنتوا عايزيني أعتزل؟ ما ضروري الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟ ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي لإني اتخنقت مش عمر آخر عمر الواحد ياخد ده كله بالراحة على نفسكم.

وأردفت نجوى إبراهيم: الناس بتستكر على غيرها الابتسامة وليه لازم كل الناس اللي بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيه وباسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد إذا حسد، انتو إيه اللي يريحكم أعتزل؟.

وأضافت نجوى إبراهيم ضاحكة: عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندي سرطانات وعاملة 7 آلاف عملية وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي أنا جاية فرحانة بيكم ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكي.. حبوا بعض شوية.

وتصدرت الإعلامية نجوى إبراهيم، محرك البحث "غوغل" ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وذلك بعد ردها على منتقديها خلال برنامج "بيت العز" الذي تقدمه عبر إذاعة نجوم إف إم، إثر مشاهدتها تعليقات تهاجمها بشكل كبير.

وتعد نجوى إبراهيم ممثلة ومذيعة مصرية من مواليد 28 أبريل 1946 إذ تبلغ من العمر 77 عاما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية